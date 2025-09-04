Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана
- 04 сентября, 2025
- 21:21
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в горах Гиндукуш на востоке Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 46 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.
