Əfqanıstanın şərqində 6,1 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 21:37
Əfqanıstanın şərqindəki Hindukuş dağlarında 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri təxminən 200 min nəfər əhalisi olan Cəlalabad şəhərindən 46 km şimal-şərqdə, zəlzələ ocağı isə 42 km dərinlikdə yerləşib.
