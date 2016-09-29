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    Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано возле Курил

    В населенных пунктах островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане вблизи Курильских островов Сахалинской области.

    Как передает Report, со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

    Землетрясение зарегистрировано в четверг в 03.32 по сахалинскому времени в 130 километрах юго-восточнее острова Итуруп (средние Курилы) на глубине 40 км.

    В населенных пунктах островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

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