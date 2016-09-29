Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано возле Курил

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане вблизи Курильских островов Сахалинской области.

Как передает Report, со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

Землетрясение зарегистрировано в четверг в 03.32 по сахалинскому времени в 130 километрах юго-восточнее острова Итуруп (средние Курилы) на глубине 40 км.

В населенных пунктах островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.