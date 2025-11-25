Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 16:43
    Землетрясение с предварительной магнитудой 5,8 произошло в юго-западных префектурах Японии Кумамото и Оита.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Предупреждение о цунами не было объявлено.

    По данным агентства, подземные толчки не менее 5 баллов ощущались в городах Асо и Такета.

    Япония землетрясение

