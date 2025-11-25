Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

Землетрясение с предварительной магнитудой 5,8 произошло в юго-западных префектурах Японии Кумамото и Оита.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Предупреждение о цунами не было объявлено.

По данным агентства, подземные толчки не менее 5 баллов ощущались в городах Асо и Такета.