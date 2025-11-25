İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Yaponiyada zəlzələ olub

    • 25 noyabr, 2025
    • 17:11
    Yaponiyada zəlzələ olub

    Yaponiyanın Kumamoto və Oitada prefekturalarında 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

    Sunami xəbərdarlığı elan edilməyib.

    Agentliyin məlumatına görə, Aso və Taketa şəhərlərində ən azı 5 bal gücündə yeraltı təkanlar hiss edilib.

