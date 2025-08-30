    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

    • 30 августа, 2025
    • 08:39
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

    Сильное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония).

    Как передает Report, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 02:29 по местному времени, эпицентр находился в 215 км к юго-востоку от города Кесеннума (префектура Мияги).

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

    Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 44,2 км.

