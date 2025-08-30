Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
- 30 августа, 2025
- 08:39
Сильное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония).
Как передает Report, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 02:29 по местному времени, эпицентр находился в 215 км к юго-востоку от города Кесеннума (префектура Мияги).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 44,2 км.
