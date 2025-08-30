    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudada zəlzələ olub

    • 30 avqust, 2025
    • 08:54
    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudada zəlzələ olub

    Sakit okeanda, Yaponiyanın Honsü adasının şərq sahillərində 5,6 manqituda güclü zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan bölməsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 02:29-da qeydə alınıb, episentri Kesennuma şəhərindən (Miyaqi prefekturası) 215 km cənub-şərqdə yerləşib.

    Yeraltı təkanların intensivliyinə əsasən zəlzələ çox güclü qiymətləndirilir.

    ABŞ-nin Geoloji Xidməti zəlzələnin maqnitudasını 5,5 bal qiymətləndirib. Amerikalı seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələ ocağı 44,2 km dərinlikdə olub.

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

