Dövlət Agentliyində kollegiya iclası keçirilib, hərbçilərin döyüş hazırlığının gücləndirilməsi tapşırığı verilib
Hərbi
- 31 yanvar, 2026
- 09:55
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində 2025-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Dövlət Agentliyin rəisi general-mayor Sərdar Səfərov ötən ilin yekunları ilə bağlı çıxış edib.
Kollegiya iclasında hesabat dövründə qurumun struktur bölmələri tərəfindən görülmüş işlərə dair məruzələr dinlənilib, 2026-cı ildə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası, hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının və peşəkarlığının daha da gücləndirilməsi istiqamətində atılmalı olan addımlarla bağlı zəruri tapşırıqlar verilib.
