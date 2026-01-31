İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Dövlət Agentliyində kollegiya iclası keçirilib, hərbçilərin döyüş hazırlığının gücləndirilməsi tapşırığı verilib

    Dövlət Agentliyində kollegiya iclası keçirilib, hərbçilərin döyüş hazırlığının gücləndirilməsi tapşırığı verilib

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində 2025-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Dövlət Agentliyin rəisi general-mayor Sərdar Səfərov ötən ilin yekunları ilə bağlı çıxış edib.

    Kollegiya iclasında hesabat dövründə qurumun struktur bölmələri tərəfindən görülmüş işlərə dair məruzələr dinlənilib, 2026-cı ildə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası, hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının və peşəkarlığının daha da gücləndirilməsi istiqamətində atılmalı olan addımlarla bağlı zəruri tapşırıqlar verilib.

