Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана обсудило задачи на 2026 год
Армия
- 31 января, 2026
- 10:18
В Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана состоялось заседание коллегии, посвященное итогам 2025 года и предстоящим задачам.
Как сообщает Report, начальник ведомства, генерал-майор Сардар Сафаров выступил с докладом об итогах прошедшего года.
На заседании также были заслушаны доклады о работе, проделанной структурными подразделениями агентства за отчетный период, даны необходимые задачи относительно шагов, которые необходимо предпринять в 2026 году для повышения эффективности деятельности Госагентства, выполнения задач, установленных законодательством, и дальнейшего повышения боеготовности и профессионализма военнослужащих.
