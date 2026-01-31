Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана обсудило задачи на 2026 год

В Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана состоялось заседание коллегии, посвященное итогам 2025 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, начальник ведомства, генерал-майор Сардар Сафаров выступил с докладом об итогах прошедшего года.

На заседании также были заслушаны доклады о работе, проделанной структурными подразделениями агентства за отчетный период, даны необходимые задачи относительно шагов, которые необходимо предпринять в 2026 году для повышения эффективности деятельности Госагентства, выполнения задач, установленных законодательством, и дальнейшего повышения боеготовности и профессионализма военнослужащих.