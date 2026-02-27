Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бангладеш

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Бангладеш.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг залегал на глубине 35 км.

Эпицентр находился на расстоянии 26 км к юго-западу от города Кхулна, где проживают более 1,3 млн человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.