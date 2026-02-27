Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бангладеш

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 12:14
    Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

    Очаг залегал на глубине 35 км.

    Эпицентр находился на расстоянии 26 км к юго-западу от города Кхулна, где проживают более 1,3 млн человек.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

