Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 12:24
Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında deyilir.
Zəlzələ ocağı 35 km dərinlikdə, episentri 1,3 milyondan çox əhalisi olan Khulna şəhərindən 26 km cənub-qərbdə yerləşib.
Dağıntılar və zərər çəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.
