    Fərdi
    • 28 fevral, 2026
    • 13:41
    Böyük Dəbilqə: Ömər Rəcəbli finala vəsiqə qazanıb, digərləri məğlub olub

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) bu raundadək irəliləyə bilib.

    Bu gün tatamiyə çıxan Kamran Süleymanov (73 kq), Fidan Əlizadə (63 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) isə medal şanslarını itiriblər.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq. Ötən gün Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) gümüş medal qazanıb.

    Ömər Rəcəbli Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turniri Daşkənd

