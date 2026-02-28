"Böyük Dəbilqə": Ömər Rəcəbli finala vəsiqə qazanıb, digərləri məğlub olub
Fərdi
- 28 fevral, 2026
- 13:41
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) bu raundadək irəliləyə bilib.
Bu gün tatamiyə çıxan Kamran Süleymanov (73 kq), Fidan Əlizadə (63 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) isə medal şanslarını itiriblər.
Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq. Ötən gün Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) gümüş medal qazanıb.
Son xəbərlər
14:42
Foto
İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub: 2 ölü, 6 yaralı - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıbRegion
14:38
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən veribDigər ölkələr
14:34
BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölübDigər ölkələr
14:25
İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
14:22
KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıbDigər ölkələr
14:19
Foto
BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edibHadisə
14:18