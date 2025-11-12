Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре, толчки ощущались в Ливане
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 14:26
На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы около 11:32 по местному времени и ощущались в некоторых районах острова, а также в соседнем Ливане.
Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Кипр расположен в сейсмически активной зоне, однако землетрясения здесь редко приводят к серьезным последствиям.
