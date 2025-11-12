Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре, толчки ощущались в Ливане

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 14:26
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре, толчки ощущались в Ливане

    На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы около 11:32 по местному времени и ощущались в некоторых районах острова, а также в соседнем Ливане.

    Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

    Кипр расположен в сейсмически активной зоне, однако землетрясения здесь редко приводят к серьезным последствиям.

    Кипр землетрясение Ливан

    Последние новости

    14:50

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащаться

    Внутренняя политика
    14:49

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    14:48

    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    14:46

    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Финансы
    14:46

    Президент: Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия

    Внутренняя политика
    14:40

    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    14:39
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Внутренняя политика
    14:38

    В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей