İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Kiprdə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:59
    Kiprdə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Kipr adasında 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.

    Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 11:32 radələrində qeydə alınıb və adanın bəzi bölgələrində, eləcə də qonşu Livanda hiss edilib.

    Hazırda dağıntılar və ya xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Kipr seysmik cəhətdən aktiv zonada yerləşir, lakin burada zəlzələlər nadir hallarda ciddi fəsadlara səbəb olur.

    Kipr Zəlzələ
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре, толчки ощущались в Ливане

    Son xəbərlər

    15:04

    AMB maliyyə qurumlarından "yaşıl portfel"lərini açıqlamağı tələb edəcək

    Maliyyə
    15:03

    Liviyanın sahillərində miqrant daşıyan qayıq aşıb, 40-dan çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:59

    Azərbaycanda "İpoteka haqqında" qanun dəyişib

    Maliyyə
    14:59

    Kiprdə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Prezidentdən məmurlara xəbərdarlıq: Bütün tapşırıqlarımı yerinə yetirməlisiniz

    Daxili siyasət
    14:56

    Azərbaycanda gələn il dəfn müavinəti üzrə orta məbləğ 944 manata çatacaq

    Maliyyə
    14:50

    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib

    COP29
    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti