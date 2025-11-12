Kiprdə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 14:59
Kipr adasında 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.
Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 11:32 radələrində qeydə alınıb və adanın bəzi bölgələrində, eləcə də qonşu Livanda hiss edilib.
Hazırda dağıntılar və ya xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.
Kipr seysmik cəhətdən aktiv zonada yerləşir, lakin burada zəlzələlər nadir hallarda ciddi fəsadlara səbəb olur.
