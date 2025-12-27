"Mançester Siti" müdafiəçisini satışa çıxarıb
Futbol
- 27 dekabr, 2025
- 14:54
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu müdafiəçisi Natan Akeni satışa çıxarıb.
"Report"un "Defensa Central"a istinadən məlumatına görə, futbolçu İspaniyanın "Real" klubuna təklif olunub.
Mançester təmsilçisi 30 yaşlı oyunçunun satışından 30 milyon avro əldə etmək istəyir və bu səbəbdən onu azad agent kimi buraxmaq niyyətində deyil. Hazırda isə niderlandlı futbolçuya "Barselona" (İspaniya) "Real"dan daha çox maraq göstərir.
Qeyd edək ki, N.Ake 2020-ci ilin yayından "Mançester Siti"nin formasını geyinir. Bu mövsüm bütün turnirlərdə iştirak etdiyi 13 matçda məhsuldarlıqla yadda qalmayıb. "Mançester Siti" ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilə qədər olan futbolçu 18 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
15:36
Tbilisi Şəhər Məhkəməsi Baço Axalaya barəsində həbs qətimkan tədbiri seçibXarici siyasət
15:30
Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaqXarici siyasət
15:23
Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 39 % azaldıbBiznes
14:54
"Mançester Siti" müdafiəçisini satışa çıxarıbFutbol
14:54
İtaliyada HƏMAS-ın maliyyələşdirilməsində şübhəli bilinən 9 nəfər həbs edilibDigər ölkələr
14:40
Növbəti iki gündə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
14:32
Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını noyabrda 84 dəfə artırıbEnergetika
14:27
"Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişibMədəniyyət siyasəti
14:15
Foto