Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Зеленский заявил о глобальных последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    • 08 апреля, 2026
    Зеленский заявил о глобальных последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о глобальных последствиях эскалации на Ближнем Востоке, в частности, по его словам, это увеличивает стоимость жизни по всему миру.

    Как передает Report, соответствующее заявление Зеленский опубликовал в соцсети Х, приветствовав договоренности о прекращении огня между США и Ираном.

    "Ситуация в этом регионе имеет глобальные последствия - любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе усугубляют проблемы для экономики и увеличивают стоимость жизни в каждой стране",- написал он.

    Украинский лидер также назвал правильным решением прекращение огня между сторонами, что, по его словам, приведет к окончательному завершению войны.

    "Мы поддерживаем прекращение огня на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, что открывает путь дипломатическим усилиям", - отметил президент.

    Zelenski Yaxın Şərqdə eskalasiyanın qlobal nəticələrindən danışıb

