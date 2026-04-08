Президент Украины Владимир Зеленский заявил о глобальных последствиях эскалации на Ближнем Востоке, в частности, по его словам, это увеличивает стоимость жизни по всему миру.

Как передает Report, соответствующее заявление Зеленский опубликовал в соцсети Х, приветствовав договоренности о прекращении огня между США и Ираном.

"Ситуация в этом регионе имеет глобальные последствия - любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе усугубляют проблемы для экономики и увеличивают стоимость жизни в каждой стране",- написал он.

Украинский лидер также назвал правильным решением прекращение огня между сторонами, что, по его словам, приведет к окончательному завершению войны.

"Мы поддерживаем прекращение огня на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, что открывает путь дипломатическим усилиям", - отметил президент.