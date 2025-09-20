Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 20 сентября, 2025
    • 14:21
    Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует в Нью-Йорке обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    "Я бы хотел получить для себя сигналы о том, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", - сказал Зеленский, рассказывая о планах на предстоящей Генассамблее ООН.

    Зеленский напомнил, что состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США. На ней было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двусторонней встрече в Нью-Йорке.

    "Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами", - заявил Зеленский.

