Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует в Нью-Йорке обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Я бы хотел получить для себя сигналы о том, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны", - сказал Зеленский, рассказывая о планах на предстоящей Генассамблее ООН.

Зеленский напомнил, что состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США. На ней было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двусторонней встрече в Нью-Йорке.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами", - заявил Зеленский.