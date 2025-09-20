İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Nyu-Yorkda amerikalı həmkarı Donald Trampla Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.

    V.Zelenski xatırladıb ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə ABŞ Prezidenti arasında görüş keçirilib. Bu görüşdə Zelenski və Trampın Nyu-Yorkda ikitərəfli görüşdə müzakirə edəcəyi məsələlər razılaşdırılıb.

    "Biz təhlükəsizlik zəmanətləri üçün bir əsas hazırladıq. Xeyli müzakirələr apardıq, müxtəlif səviyyələrdə dialoqlar oldu", - Ukrayna Prezidenti bildirib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Donald Tramp Kir Starmer
    Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

