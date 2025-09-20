Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 14:57
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Nyu-Yorkda amerikalı həmkarı Donald Trampla Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib.
V.Zelenski xatırladıb ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ilə ABŞ Prezidenti arasında görüş keçirilib. Bu görüşdə Zelenski və Trampın Nyu-Yorkda ikitərəfli görüşdə müzakirə edəcəyi məsələlər razılaşdırılıb.
"Biz təhlükəsizlik zəmanətləri üçün bir əsas hazırladıq. Xeyli müzakirələr apardıq, müxtəlif səviyyələrdə dialoqlar oldu", - Ukrayna Prezidenti bildirib.
