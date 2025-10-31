Зеленский: За Покровск идет "серьезная битва"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что, ситуация на Покровском направлении (Украина) остается напряженной, однако окружения украинских сил там нет.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

"Ситуация на Покровске - она сложная. В этом направлении сосредоточено около 170 тысяч вражеских военнослужащих. Это очень много. Сегодня утром я говорил с главнокомандующим - изменений на покровском направлении нет", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, украинские силы обороны продолжают уничтожать войска РФ, несмотря на тяжелые бои. Он подчеркнул, что за Покровск идет "серьезная битва", так как российское руководство поставило цель взять город.

"Безусловно, там со всех сторон есть напряженная ситуация с врагами. Помните ситуацию с Курской операцией? Помните информационно, как это все было? Очень много разного. Что у нас 5 или 8 тысяч, они сказали, в окружении. Что было ложью", - добавил он.