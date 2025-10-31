İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    • 31 oktyabr, 2025
    • 16:49
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Pokrovsk istiqamətində (Ukrayna) vəziyyət gərgin olaraq qalır.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu brifinqdə bildirib.

    O qeyd edib ki, lakin Ukrayna qüvvələri orada mühasirəyə alınmayıb: "Pokrovskda vəziyyət çətindir. Bu istiqamətdə təxminən 170 min düşmən hərbçisi cəmləşib. Bu çox böyük göstəricidir. Bu gün səhər baş komandanla danışdım - Pokrovsk istiqamətində dəyişikliklər yoxdur".

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, Ukraynanın müdafiə qüvvələri ağır döyüşlərə baxmayaraq Rusiya qoşunlarını məhv etməyə davam edirlər. O vurğulayıb ki, Pokrovsk uğrunda "ağır döyüş" gedir.

