Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения против военной промышленности и нефтяного сектора РФ.

Как передает Report, об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, первый указ продлевает действие санкций, срок которых истекал, и касается российских предпринимателей. Второй указ вводит ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих.

Третий документ касается лиц и компаний, связанных с российским нефтяном сектором, сообщил Зеленский.

"Также ожидаем новые санкции Европейского Союза - 19-й пакет - и соответствующие шаги США", - сказал украинский лидер.

19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая и другие меры.