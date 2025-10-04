Зеленский ввел новые санкции против России
- 04 октября, 2025
- 20:36
Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения против военной промышленности и нефтяного сектора РФ.
Как передает Report, об этом он сообщил в телеграм-канале.
По его словам, первый указ продлевает действие санкций, срок которых истекал, и касается российских предпринимателей. Второй указ вводит ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих.
Третий документ касается лиц и компаний, связанных с российским нефтяном сектором, сообщил Зеленский.
"Также ожидаем новые санкции Европейского Союза - 19-й пакет - и соответствующие шаги США", - сказал украинский лидер.
19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая и другие меры.