    Другие страны
    04 октября, 2025
    20:36
    Зеленский ввел новые санкции против России

    Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения против военной промышленности и нефтяного сектора РФ.

    Как передает Report, об этом он сообщил в телеграм-канале.

    По его словам, первый указ продлевает действие санкций, срок которых истекал, и касается российских предпринимателей. Второй указ вводит ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих.

    Третий документ касается лиц и компаний, связанных с российским нефтяном сектором, сообщил Зеленский.

    "Также ожидаем новые санкции Европейского Союза - 19-й пакет - и соответствующие шаги США", - сказал украинский лидер.

    19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая и другие меры.

    Владимир Зеленский санкции российско-украинская война
    Лента новостей