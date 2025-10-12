Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 19:11
    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Только что я разговаривал с президентом Трампом – и это уже второй раз за эти дни. Детально работаем с США, чтобы усилить нашу ПВО, все наши возможности защиты: Patriot в первую очередь, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам Tomahawk, это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, военные займутся всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", - говорится в публикации.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский

    Последние новости

    19:21

    Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте

    В регионе
    19:14

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:11

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    19:03

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США

    В регионе
    18:59

    Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана

    Внутренняя политика
    18:38

    Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания

    Внешняя политика
    18:36

    Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложников

    Другие страны
    18:19

    Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровнях

    В регионе
    18:06

    Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями власти

    Внутренняя политика
    Лента новостей