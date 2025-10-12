Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Только что я разговаривал с президентом Трампом – и это уже второй раз за эти дни. Детально работаем с США, чтобы усилить нашу ПВО, все наши возможности защиты: Patriot в первую очередь, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам Tomahawk, это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, военные займутся всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", - говорится в публикации.