Zelenski iki gündə Trampla iki dəfə telefonla danışıb

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 19:35
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampla iki gündə ikinci dəfə telefonla danışıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Zelenski teleqram kanalında yazıb.

    "Mən indicə Prezident Trampla danışdım və bu günlərdə artıq ikinci danışıqdır. Hava hücumundan müdafiəmizi, bütün müdafiə imkanlarımızı gücləndirmək üçün ABŞ ilə sıx işləyirik: ilk növbədə "Patriot", digər sistemlərimiz, eləcə də aktiv əməliyyatlarımız, uzaq məsafəli imkanlarımız.

    Biz görürük və eşidirik ki, Rusiya amerikalıların bizə "Tomahawk" (raket) verə biləcəyindən qorxur. Bu təzyiqlərin sülh üçün işləyə biləcəyinə dair bir siqnaldır. Prezident Tramp ilə razılaşdıq ki, komandalarımız, hərbçilərimiz müzakirə etdiyimiz hər şeylə məşğul olsunlar. O cümlədən enerji, qaz. Təşəkkür edirəm. Nəticəyə ümid edirik", - paylaşımda deyilir.

    Volodimir Zelenski Donal Tramp telefon danışığı
    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

