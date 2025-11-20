Зеленский встретился с представителями Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, в состав которой вошли министр армии США Дэн Дрисколл и несколько американских генералов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что вскоре стартует еще одна встреча - в более широком формате. В ней, в частности, примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.