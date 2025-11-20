Зеленский встретился с представителями Пентагона
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 18:32
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, в состав которой вошли министр армии США Дэн Дрисколл и несколько американских генералов.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
Отмечается, что вскоре стартует еще одна встреча - в более широком формате. В ней, в частности, примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Последние новости
18:53
ЕС ввел санкции в отношении 10 российских сотрудников силовых и судебных структурДругие страны
18:41
Общий объем выданных за счет госcредств ипотечных кредитов в Азербайджане достиг 3,7 млрд манатовФинансы
18:32
Зеленский встретился с представителями ПентагонаДругие страны
18:22
В Баку завтра состоится медиафорум ОЭС D-8Медиа
18:18
Парламент Армении обсудит участие страны в операциях ЕС по управлению кризисамиВ регионе
18:18
Фото
Завершилась программа обучения "Цифровая журналистика" в рамках "Академия Euronews"Медиа
18:05
Фото
ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметовКарабах
17:55
Звезда Голливуда Спейси объявил себя бездомнымШоу-бизнес
17:55
Фото