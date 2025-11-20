Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Зеленский встретился с представителями Пентагона

    • 20 ноября, 2025
    • 18:32
    Зеленский встретился с представителями Пентагона

    Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, в состав которой вошли министр армии США Дэн Дрисколл и несколько американских генералов.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

    Отмечается, что вскоре стартует еще одна встреча - в более широком формате. В ней, в частности, примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb
    Zelenskyy meets with Pentagon representatives

