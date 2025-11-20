İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 18:42
    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin ordu naziri Den Driskoll və bir neçə amerikalı generalın təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" mənbəyə istinadən bildirib.

    Qeyd olunub ki, tezliklə daha geniş formatda növbəti görüş başlayacaq. Bu görüşdə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov da iştirak edəcək.

    Ukrayna Pentaqon Volodimir Zelenski
    Зеленский встретился с представителями Пентагона
    Zelenskyy meets with Pentagon representatives

