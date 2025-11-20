Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 18:42
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin ordu naziri Den Driskoll və bir neçə amerikalı generalın təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" mənbəyə istinadən bildirib.
Qeyd olunub ki, tezliklə daha geniş formatda növbəti görüş başlayacaq. Bu görüşdə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov da iştirak edəcək.
18:42
