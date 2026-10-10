Зеленский: В результате удара по Запорожью погибли 12 человек
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 13:35
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В результате российской атаки на Запорожье погибли 12 человек, включая троих детей.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
По его словам, еще 14 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.
Зеленский добавил, что устанавливается местонахождение еще 12 человек, которые могли находиться на месте происшествия. На месте работают экстренные службы, продолжаются поисково-спасательные операции.
Кроме того, минувшей ночью под ударом оказались 13 регионов Украины. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и железнодорожные объекты.
Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb
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