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    Зеленский: В результате удара по Запорожью погибли 12 человек

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 13:35
    Зеленский: В результате удара по Запорожью погибли 12 человек

    В результате российской атаки на Запорожье погибли 12 человек, включая троих детей.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

    По его словам, еще 14 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

    Зеленский добавил, что устанавливается местонахождение еще 12 человек, которые могли находиться на месте происшествия. На месте работают экстренные службы, продолжаются поисково-спасательные операции.

    Кроме того, минувшей ночью под ударом оказались 13 регионов Украины. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и железнодорожные объекты.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Запорожье (Украина)
    Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb
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    Russian attack on Zaporizhzhia kills 12, including three children
    44 - Tezliklə
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