İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 13:43
    Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumu nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 12 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daha 14 nəfər yaralanıb, onlardan 2-si kritik vəziyyətdədir.

    Zelenski əlavə edib ki, hadisə yerində təcili xidmətlər işləyir, axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir.

    Bundan başqa, ötən gecə Ukraynanın 13 regionu zərbəyə məruz qalıb. Yaşayış evləri, infrastruktur və dəmir yolu obyektləri zədələnib.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Zaporojye
    Зеленский: В результате удара по Запорожью погибли 12 человек
    Russian attack on Zaporizhzhia kills 12, including three children
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