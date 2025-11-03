Зеленский: В Покровском направлении идут напряженные бои
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 21:18
В направлении города Покровска в Донецкой области Украины идут напряженные бои, однако ситуация находится под контролем ВСУ.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями СМИ.
По его словам, военнослужащие всех войск ВСУ привлечены к обороне Покровска и соседних населенных пунктов: "Все атаки российской армии успешно отражаются. В настоящее время ситуация такова".
Отметим, что в последние дни российская армия направила свои основные атаки на Донецкую область, в направлении Покровска, одного из стратегических городов Украины.
