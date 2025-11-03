Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 21:10
Pokrovsk istiqamətində gərgin döyüşlər gedir, amma şəhəri nəzarətimizdə saxlayırıq.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 3-də kabinetində bir qrup jurnalistlə görüşündə bildirib.
O deyib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növlərindən Pokrovsk və qonşu yaşayış məntəqələrinin müdafiəsinə hərbçilər cəlb olunub: "Rusiya ordusunun bütün hücumlarının qarşısı uğurla alınır. Hazırda vəziyyət bundan ibarətdir".
Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ordusu əsas hücumlarını Donetsk vilayəti, Ukraynanın strateji şəhərlərindən olan Pokrovsk istiqamətinə yönəldib.
Son xəbərlər
21:31
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisinin matç təqvimində dəyişiklik edilibKomanda
21:30
Foto
Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıbDigər ölkələr
21:24
Premyer Liqada X tura yekun vurulubFutbol
21:23
Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcəkRegion
21:15
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorların çıxışı başlayıbHadisə
21:10
Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədirDigər ölkələr
20:59
İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünürFutbol
20:55
Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıbDigər ölkələr
20:37
Foto