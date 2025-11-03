İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 21:10
    Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir

    Pokrovsk istiqamətində gərgin döyüşlər gedir, amma şəhəri nəzarətimizdə saxlayırıq.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 3-də kabinetində bir qrup jurnalistlə görüşündə bildirib.

    O deyib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növlərindən Pokrovsk və qonşu yaşayış məntəqələrinin müdafiəsinə hərbçilər cəlb olunub: "Rusiya ordusunun bütün hücumlarının qarşısı uğurla alınır. Hazırda vəziyyət bundan ibarətdir".

    Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ordusu əsas hücumlarını Donetsk vilayəti, Ukraynanın strateji şəhərlərindən olan Pokrovsk istiqamətinə yönəldib.

    Volodimir Zelenski Ukrayna Pokrovsk
    Зеленский: В Покровском направлении идут напряженные бои

    Son xəbərlər

    21:31

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisinin matç təqvimində dəyişiklik edilib

    Komanda
    21:30
    Foto

    Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıb

    Digər ölkələr
    21:24

    Premyer Liqada X tura yekun vurulub

    Futbol
    21:23

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Region
    21:15
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorların çıxışı başlayıb

    Hadisə
    21:10

    Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir

    Digər ölkələr
    20:59

    İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünür

    Futbol
    20:55

    Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37
    Foto

    Binəqədidə "Zəfərin qəhrəmanları: şəhidlər və qazilər" mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti