Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
Как передает
"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.
"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей
Отметим, что увольнение командующего Воздушными силами произошло на фоне крушения 26 августа украинского истребителя F-16.