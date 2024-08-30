О нас

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
Другие страны
30 августа 2024 г. 21:49

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей .

Отметим, что увольнение командующего Воздушными силами произошло на фоне крушения 26 августа украинского истребителя F-16.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski F-16 qəzasından sonra Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanını işdən çıxarıb

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi