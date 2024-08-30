Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Как передает Report , соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей .

Отметим, что увольнение командующего Воздушными силами произошло на фоне крушения 26 августа украинского истребителя F-16.