Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский: Украина достигла исторических договоренностей со странами Ближнего Востока

    Зеленский: Украина достигла исторических договоренностей со странами Ближнего Востока

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важных договоренностей со странами региона в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Мы были в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Иордании, а также контактировали с представителями других государств. В регионе остался секретарь СНБО Рустем Умеров, у него будут встречи еще с несколькими представителями", - написал он.

    По словам украинского лидера, Украина достигла многолетних стратегических договоренностей, в частности об открытии экспорта: "Но правильном открытии – когда не просто продается наш опыт, а действительно продается партнерам система. Не только перехватчики, но и средства защиты, софты, РЭБ. Системно подходим к этому вопросу... Это исторические договоренности о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и других. Десятилетние договоры и взаимопомощь".

    Помимо этого Зеленский заявил о важном обмене опытом с ближневосточными партнерами в сфере защиты гражданского населения и инфраструктуры в условиях боевых действий.

    Сегодня президент Украины и король Иордании Абдалла II обсудили возможное партнерство двух стран в сфере безопасности.

    Ранее Украина подписала с Катаром и Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области обороны.

    Владимир Зеленский Турне по Ближнему Востоку Украина Оборонное соглашение
    Zelenskyy hails 'historic' defense agreements with Gulf states

