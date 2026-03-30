İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    • 30 mart, 2026
    • 20:03
    Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə tarixi razılaşmalar əldə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Yaxın Şərqə turnesi çərçivəsində region ölkələri ilə mühüm razılaşmalar əldə edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "Telegram" kanalında yazıb.

    "Biz Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, İordaniyada olduq, həmçinin digər dövlətlərin nümayəndələri ilə əlaqə saxladıq. MTMŞ-nin (Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası) katibi Rüstəm Umerov regionda qalıb, onun daha bir neçə nümayəndə ilə görüşləri olacaq", - Zelenski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna çoxillik strateji, xüsusən də ixracın açılması ilə bağlı razılaşmalar əldə edib: "Lakin düzgün şəkildə açılması – bu, sadəcə bizim təcrübəmizin deyil, həqiqətən də tərəfdaşlara sistemin satılmasıdır. Təkcə qabaqlayıcı vasitələr deyil, həm də müdafiə alətləri, proqram təminatları, REM (radioelektron mübarizə). Biz bu məsələyə sistemli yanaşırıq. Bunlar MilTech və digər istiqamətlərdə strateji əməkdaşlıq üzrə tarixi razılaşmalardır. Onillik müqavilələr və qarşılıqlı yardım".

    Bundan başqa, Zelenski döyüş əməliyyatları şəraitində mülki əhalinin və infrastrukturun qorunması sahəsində Yaxın Şərq tərəfdaşları ilə mühüm təcrübə mübadiləsi aparıldığını da bildirib.

    Bu gün Ukrayna Prezidenti və İordaniya Kralı II Abdullah iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində mümkün tərəfdaşlığı müzakirə ediblər. Daha əvvəl Ukrayna ilə Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.

    Зеленский: Украина достигла исторических договоренностей со странами Ближнего Востока
    Zelenskyy hails 'historic' defense agreements with Gulf states

