Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

Украинская и американская делегация продолжат работу над положениями мирного плана.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю каждого, кто оказывает давление сейчас на ... РФ, кто защищает Украину от давления. Мы это очень ценим и видим каждое такое усилие. На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня, и мы готовим твердую почву для таких переговоров. Украина будет стоять на ногах крепко. Всегда будет стоять. Спасибо всем, кто нам помогает! Спасибо каждому, кто защищает Украину, как себя лично", - написал он в телеграм-канале.

Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который входит в делегацию на переговорах с американской стороной, сообщил, что в Киеве ожидают визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.