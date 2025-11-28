Zelenski: Ukrayna gələn həftə vacib danışıqları gözləyir
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 00:15
"Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri sülh planının müddəaları üzərində işləməyə davam edəcəklər".
"Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski deyib.
"Hazırda Rusiya Federasiyasına təzyiq göstərən, Ukraynanı bu təzyiqdən qoruyan hər kəsə təşəkkür edirəm. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk və hər cür səyi görürük. Gələn həftə təkcə bizim nümayəndə heyətimiz deyil, mənim də mühüm danışıqlarımız olacaq və biz bu danışıqlar üçün möhkəm təməl qoyuruq. Ukrayna möhkəm dayanacaq. Bizə kömək edən hər kəsə təşəkkür edirik! Ukraynanı sanki özləri kimi müdafiə edən hər kəsə təşəkkür edirəm", - Zelenski teleqramda yazıb.
