    26 fevral, 2026
    • 16:14
    Skandinaviya ölkələrində enerji infrastrukturu təhdid altında - xüsusi tədbirlər görülür

    Bütün Skandinaviya ölkələrində, o cümlədən İsveçdə enerji infrastrukturu ciddi təhdid altındadır, bu səbəbdən bir sıra qurumlar və polis bölmələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçin "TV4 Nyheterna" televiziya kanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Onların məlumatına görə, İsveç hökuməti beynəlxalq əməliyyat çərçivəsində yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, polis isə kritik əhəmiyyət kəsb edən obyektləri nəzarətdə saxlayır.

