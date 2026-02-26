Skandinaviya ölkələrində enerji infrastrukturu təhdid altında - xüsusi tədbirlər görülür
Digər ölkələr
- 26 fevral, 2026
- 16:14
Bütün Skandinaviya ölkələrində, o cümlədən İsveçdə enerji infrastrukturu ciddi təhdid altındadır, bu səbəbdən bir sıra qurumlar və polis bölmələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçin "TV4 Nyheterna" televiziya kanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Onların məlumatına görə, İsveç hökuməti beynəlxalq əməliyyat çərçivəsində yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, polis isə kritik əhəmiyyət kəsb edən obyektləri nəzarətdə saxlayır.
Son xəbərlər
16:47
Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibXarici siyasət
16:44
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşibFərdi
16:44
Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
16:44
İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edibXarici siyasət
16:41
Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilirMaraqlı
16:37
Foto
Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıbQarabağ
16:36
Foto
Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:35
Foto
Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıbMaliyyə
16:30