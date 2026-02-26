В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

Энергетическая инфраструктура во всех скандинавских странах, включая Швецию, находится под серьезной угрозой, в связи с чем ряд ведомств и полицейских подразделений приведены в состояние повышенной готовности.

Как передает Report, об этом сообщает шведский телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники.

По их данным, шведские власти приведены в состояние повышенной готовности в рамках международной операции, а полиция следит за объектами, имеющими критически важное социальное значение.

Руководитель отдела коммуникаций Агентства оборонной радиосвязи (FRA) Ола Биллгер частично подтвердил информацию.

"Действительно, мы призывали энергетический сектор Швеции проявлять большую бдительность. Мы сделали это в конце прошлой недели через Национальный центр кибербезопасности. Дело в том, что Польша в конце декабря подверглась атакам в своем энергетическом секторе. Мы считаем, что есть основания для бдительности и в шведском контексте, – сказал он.