Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 15:41
    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Энергетическая инфраструктура во всех скандинавских странах, включая Швецию, находится под серьезной угрозой, в связи с чем ряд ведомств и полицейских подразделений приведены в состояние повышенной готовности.

    Как передает Report, об этом сообщает шведский телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники.

    По их данным, шведские власти приведены в состояние повышенной готовности в рамках международной операции, а полиция следит за объектами, имеющими критически важное социальное значение.

    Руководитель отдела коммуникаций Агентства оборонной радиосвязи (FRA) Ола Биллгер частично подтвердил информацию.

    "Действительно, мы призывали энергетический сектор Швеции проявлять большую бдительность. Мы сделали это в конце прошлой недели через Национальный центр кибербезопасности. Дело в том, что Польша в конце декабря подверглась атакам в своем энергетическом секторе. Мы считаем, что есть основания для бдительности и в шведском контексте, – сказал он.

    Швеция энергетическая инфраструктура меры безопасности

    Последние новости

    16:11

    Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

    Карабах
    16:11

    Глава Давосского форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    16:08

    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    Другие страны
    16:08

    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    16:07

    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

    В регионе
    15:56

    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    Другие страны
    15:41

    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Другие страны
    15:29

    АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировку

    Бизнес
    15:23

    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    Лента новостей