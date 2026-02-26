İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 16:14
    Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi Bakının Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış "Ana harayı" abidəsini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı abidənin önünə gül dəstələri düzülüb, faciə qurbanlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla anılıb.

    Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib
    Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib
    Xocalı soyqırımı Vəkillər Kollegiyası

    Son xəbərlər

    16:47

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    16:44

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    16:44

    Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:44

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:41

    Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilir

    Maraqlı
    16:37
    Foto

    Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

    Qarabağ
    16:36
    Foto

    Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:35
    Foto

    Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    16:30

    BMT: 2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında 8 minə yaxın insan ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti