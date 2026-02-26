Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib
Hadisə
- 26 fevral, 2026
- 16:15
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) kollektivi fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Bakıda soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, abidənin önünə gül dəstələri düzülüb, Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib
Son xəbərlər
16:47
Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibXarici siyasət
16:44
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşibFərdi
16:44
Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
16:44
İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edibXarici siyasət
16:41
Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilirMaraqlı
16:37
Foto
Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıbQarabağ
16:36
Foto
Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:35
Foto
Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıbMaliyyə
16:30