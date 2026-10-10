Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для истребителей F-16.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Благодарен за пакет помощи для защиты нашего воздушного пространства. В ближайшие дни мы получим боеприпасы для F-16. Именно они сейчас позволяют сбивать реактивные "Шахеды",- отметил он.

При этом Зеленский добавил, что проинформировал Стубба об очередных российских ударах.

"Мы также обсудили новый вызов - дополнительные доходы России от экспорта нефтепродуктов, которые могут быть направлены на финансирование дальнейшей российской атаки. Мы готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", - написал Зеленский.