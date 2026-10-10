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    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 15:52
    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для истребителей F-16.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

    "Благодарен за пакет помощи для защиты нашего воздушного пространства. В ближайшие дни мы получим боеприпасы для F-16. Именно они сейчас позволяют сбивать реактивные "Шахеды",- отметил он.

    При этом Зеленский добавил, что проинформировал Стубба об очередных российских ударах.

    "Мы также обсудили новый вызов - дополнительные доходы России от экспорта нефтепродуктов, которые могут быть направлены на финансирование дальнейшей российской атаки. Мы готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", - написал Зеленский.

    Владимир Зеленский Александр Стубб Российско-украинский конфликт Истребитель F-16 (Fighting Falcon)
    Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə F-16 üçün Finlandiyadan döyüş sursatları alacaq
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