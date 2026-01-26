Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Зеленский: Украина усиленно готовится к встрече с США и РФ 1 февраля

    • 26 января, 2026
    • 21:49
    Зеленский: Украина усиленно готовится к встрече с США и РФ 1 февраля

    Украинская делегация будет максимально подготовлена к новой встрече с американской и российской переговорными командами, которая скорее всего состоится 1 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы", - сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была и будет на стороне мира, и война "до сих пор продолжается только из-за позиции РФ".

    "Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью - откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно", - подчеркнул украинский лидер.

    Напомним, что представители Украины, США и РФ провели трехсторонние переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби 23 и 24 января.

    Лента новостей