Зеленский: Украина усиленно готовится к встрече с США и РФ 1 февраля

Украинская делегация будет максимально подготовлена к новой встрече с американской и российской переговорными командами, которая скорее всего состоится 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была и будет на стороне мира, и война "до сих пор продолжается только из-за позиции РФ".

"Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью - откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что представители Украины, США и РФ провели трехсторонние переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби 23 и 24 января.