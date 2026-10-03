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    Зеленский: Украина удвоит число ударов по российским НПЗ в ответ на усиление атак на Киев

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 20:24
    Зеленский: Украина удвоит число ударов по российским НПЗ в ответ на усиление атак на Киев

    Украина удвоит количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), исключая при этом атаки на мирное население, в ответ на новую военную политику Москвы, подразумевающую усиление ударов по жилым районам Киева и других городов.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

    По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что власти РФ подготовили в преддверии зимнего сезона "новую доктрину" о расширении военных атак на гражданские объекты с целью вытеснения людей из украинской столицы и других городов.

    "Мы видели документы и знаем, что они позволяют им ‌наносить удары по инфраструктуре ... логистике ... дорогам, школам, больницам, чтобы вынудить людей покинуть столицу, уехать из других городов. Это цель операции", - сказал Зеленский.

    По его словам, причиной смены курса стало то, что российская армия теряет позиции в ключевом прифронтовом регионе и несет большие потери.

    Зеленский заявил, что в ходе продолжающегося украинского контрнаступления под кодовым названием "Вивальди" было освобождено около 140 кв. км восточной части Донбасса, которую Россия планирует контролировать в рамках любого мирного соглашения.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Киев (Украина)
    Zelenski: Kiyevə hücumlara cavab olaraq Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələri ikiqat artıracağıq
    Zelenskyy says Ukraine will double strikes on Russian oil refineries
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