Зеленский: Украина удвоит число ударов по российским НПЗ в ответ на усиление атак на Киев

Украина удвоит количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), исключая при этом атаки на мирное население, в ответ на новую военную политику Москвы, подразумевающую усиление ударов по жилым районам Киева и других городов.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что власти РФ подготовили в преддверии зимнего сезона "новую доктрину" о расширении военных атак на гражданские объекты с целью вытеснения людей из украинской столицы и других городов.

"Мы видели документы и знаем, что они позволяют им ‌наносить удары по инфраструктуре ... логистике ... дорогам, школам, больницам, чтобы вынудить людей покинуть столицу, уехать из других городов. Это цель операции", - сказал Зеленский.

По его словам, причиной смены курса стало то, что российская армия теряет позиции в ключевом прифронтовом регионе и несет большие потери.

Зеленский заявил, что в ходе продолжающегося украинского контрнаступления под кодовым названием "Вивальди" было освобождено около 140 кв. км восточной части Донбасса, которую Россия планирует контролировать в рамках любого мирного соглашения.