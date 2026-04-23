Зеленский: Украина рассчитывает получить первый транш новой помощи ЕС уже в мае-июне

Украина рассчитывает уже в мае-июне получить первый транш финансовой помощи из европейского пакета поддержки в 90 млрд евро.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

"Европейский кредит поддержки Украины разблокирован – 90 млрд евро на два года. Средства из европейского пакета будут направлены, среди прочих приоритетов, на производство вооружений, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы пока не производим в Украине, а также на подготовку нашего энергетического сектора и критической инфраструктуры к следующей зиме", - написал он.

Зеленский добавил, что на проходящем неформальном саммите ЕС на Кипре также обсуждаются дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на Россию. "20-й пакет разблокирован, и за ним должны последовать другие санкционные шаги", - подчеркнул он.

Кроме того, президент указал на развитие нового формата сотрудничества с партнерами, включая сделки в сфере беспилотников. "Это уже доказало свою эффективность на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Только совместными усилиями мы можем достичь действительно значительной силы, и Европа заслуживает такой силы", - добавил он.

Отметим, что Евросоюз 23 апреля завершил процедуры по предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро для обеспечения финансовой и военной поддержки в 2026-2027гг и утвердил 20-ый пакет санкций против РФ.