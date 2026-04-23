Кошта: ЕС разблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины

Евросоюз завершил процедуры по предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро для обеспечения финансовой и военной поддержки в 2026-2027гг.

Как передает европейское бюро Report, об этом сообщил председатель Совета ЕС Антониу Кошта на своей странице в "Х".

Кошта отметил, что ЕС также принял 20-й пакет санкций против РФ.

"Обещано, сделано, реализовано. <...> Разблокирован кредит в размере 90 млрд евро для Украины, что обеспечивает финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, а также Принят 20-й пакет санкций против России, направленный на снижение ее способности вести войну", - написал он.