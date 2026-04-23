    Koşta: Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq krediti blokdan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 16:22
    Koşta: Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq krediti blokdan çıxarıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) 2026-2027-ci illərdə maliyyə və hərbi dəstəyin təmin edilməsi üçün Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kreditin verilməsi prosedurlarını başa çatdırıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ Şurasının sədri Antonio Koşta "X" hesabında bildirib.

    Koşta qeyd edib ki, Aİ həmçinin Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini qəbul edib.

    "Söz verildi və yerinə yetirildi. Ukrayna üçün 90 milyard avro məbləğində kredit blokdan çıxarılıb ki, bu da 2026-2027-ci illər üçün maliyyə və hərbi dəstəyi təmin edir. Bundan başqa, Rusiyanın müharibə aparmaq qabiliyyətinin azaldılmasına yönəlmiş 20-ci sanksiya paketi də qəbul edilib", - o yazıb.

    Avropa İttifaqı Şurası Antonio Koşta Ukraynaya hərbi dəstək Avropa İttifaqı (Aİ)
    Кошта: ЕС разблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti