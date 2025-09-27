Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    • 27 сентября, 2025
    • 18:19
    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Украина осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    "Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью", - сказал Зеленский журналистам на брифинге.

    Кроме того, Зеленский заявил о готовности Киева к договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное, помимо действующего соглашения с США о закупке у Вашингтона вооружений на $90 млрд.

    Израиль Украина военная помощь
