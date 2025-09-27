İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:33
    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Ukrayna bu payızda İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərə bildirib.

    "İsrailin kompleksi Ukraynada bir aydır fəaliyyət göstərir. Biz bu payızda iki "Patriot" sistemi alacağıq", - Zelenski brifinqdə deyib.

    Bundan əlavə, Zelenski Kiyevin Vaşinqtondan 90 milyard dollar dəyərində silah alınmasına dair ABŞ ilə mövcud razılaşmaya əlavə olaraq müəyyən növ, o cümlədən uzaqmənzilli silahlar üçün müqavilələr bağlamağa hazır olduğunu bildirib.

    Volodimir Zelenski "Patriot" İsrail
    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Son xəbərlər

    19:41
    Foto

    Budapeştdə Anım Günü: Qərbi Azərbaycan müzakirə edilib

    Diaspor
    19:31

    AYNA: 104 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    19:31
    Foto

    Medianın İnkişafı Agentliyində Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirilib, Zəfər parkı ziyarət edilib

    Media
    19:03

    İran Rəşt-Astara dəmir yolunun 34 km-lik hissəsinin tikintisini Rusiya şirkətinə verib

    Region
    18:45

    Mirzoyan Lixtenşteynin baş nazirinin müavini ilə Bakı-İrəvan sazişlərini müzakirə edib

    Region
    18:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərdən 4-nün müalicəsi davam edir

    Hadisə
    18:33

    Zelenski: Ukrayna İsraildən iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi alacaq

    Digər ölkələr
    18:17

    Ersin Tatar: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    18:10

    Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti