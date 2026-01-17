Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии на фоне российских ударов

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 16:34
    Зеленский: Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии на фоне российских ударов

    Украине необходимо в кратчайшие сроки нарастить объемы импорта электроэнергии на фоне российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе специального селекторного совещания.

    "Необходимо максимально ускорить увеличение объемов импорта электроэнергии и привлечение дополнительного оборудования от партнеров. Все необходимые решения уже приняты, наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул он.

    Кроме того, Зеленский поручил оперативно разобраться с ситуацией в Киеве, где ряд жилых домов до сих пор остается без отопления.

    Отдельные задания были даны министру обороны Украины Михаилу Федорову в части работы Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства.

    Отметим, что из-за очередных российских ударов по состоянию на утро субботы были обесточены потребители в Одесской и Киевской областях Украины, в Сумской области были введены аварийные отключения света.

    По данным ВСУ, в ночь на субботу силы ПВО ликвидировали 96 из 115 ударных российских беспилотников, однако зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.

