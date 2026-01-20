Зеленский: Украина не видит "тупика" в переговорах с США по мирному плану

Украина не видит "тупика" в переговорах с США по подписанию соглашений в рамках мирного плана.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинская и американская делегация находятся в постоянном контакте, продолжая работу над документами.

"Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля – она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянны, и точно не о тупике", - сказал Зеленский, слова которого приводит "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Киев и Вашингтон в рамках мирного плана по урегулированию украинского кризиса обсуждают соглашение о гарантиях по безопасности, а также об инвестициях на сумму $800 млрд на восстановление Украины.