Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Зеленский: Украина не видит "тупика" в переговорах с США по мирному плану

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 16:02
    Зеленский: Украина не видит тупика в переговорах с США по мирному плану

    Украина не видит "тупика" в переговорах с США по подписанию соглашений в рамках мирного плана.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он отметил, что украинская и американская делегация находятся в постоянном контакте, продолжая работу над документами.

    "Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля – она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянны, и точно не о тупике", - сказал Зеленский, слова которого приводит "Интерфакс-Украина".

    Отметим, что Киев и Вашингтон в рамках мирного плана по урегулированию украинского кризиса обсуждают соглашение о гарантиях по безопасности, а также об инвестициях на сумму $800 млрд на восстановление Украины.

    США Украина мирный план по Украине Россия российско-украинская война переговоры
    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Последние новости

    16:46

    Fitch: Азербайджан обладает высокой гибкостью финансирования

    Финансы
    16:46

    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Внешняя политика
    16:38

    Цены на нефть в ходе дневных торгов подорожали - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:37

    Fitch увязывает рейтинг Армении с прогрессом в переговорах с Азербайджаном

    Финансы
    16:34

    Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

    Внешняя политика
    16:33

    Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

    Внешняя политика
    16:29

    Джейми Даймон: J.P.Morgan заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:27

    Ильхам Алиев: Стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

    Внутренняя политика
    16:22

    Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей