İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 16:18
    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda çıxılmaz vəziyyət görmür

    Ukrayna sülh planı çərçivəsində sazişlərin imzalanması üzrə ABŞ ilə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri daim təmasdadır və sənədlər üzərində işi davam etdirirlər.

    "Hələlik çıxılmaz vəziyyət görmürəm. Sənədlər üzərində iş gedir. Danışıqlara gəlincə, onlar daimi xarakter daşıyır və qətiyyən çıxılmaz vəziyyət barədə deyil", - "İnterfaks-Ukrayna" V.Zelenskinin sözlərindən sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, Kiyev və Vaşinqton Ukrayna böhranının həlli üzrə sülh planı çərçivəsində təhlükəsizlik zəmanətləri, eləcə də Ukraynanın bərpası üçün 800 milyard dollar məbləğində investisiyalar haqqında sazişi müzakirə edir.

    Ukrayna ABŞ sülh sazişi Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Украина не видит "тупика" в переговорах с США по мирному плану

    Son xəbərlər

    16:45

    "Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Maliyyə
    16:26

    Aİ 2028-ci ildən etibarən Ukraynanın dəstəklənməsinə 100 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:25

    İlham Əliyev: "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nı almaq böyük şərəfdir

    Xarici siyasət
    16:25

    Prezident: Azərbaycan artıq Avropa Parlamentinin tənqidinə reaksiya vermir

    Xarici siyasət
    16:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdir

    Xarici siyasət
    16:21

    İngiltərə millisinin müdafiəçisi klubundan ayrıla bilər

    Futbol
    16:18

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda "çıxılmaz vəziyyət" görmür

    Digər ölkələr
    16:18

    Prezident: Biz İranda baş verən müəyyən qeyri-sabitlikdən narahatıq

    Daxili siyasət
    16:16
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti