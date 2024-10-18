Зеленский: Украина не прочь начать переговоры с РФ, но лишь "на равных"

Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации, но для начала нужно усиление, чтобы разговор состоялся "на равных".

Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации, но для начала нужно усиление, чтобы разговор состоялся "на равных".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире телемарафона.

"Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Соединенные Штаты не склоняют Украину к переговорам с Россией, ведь это неправильно и несправедливо. "Этого не может быть. Если нас будут к чему-то склонять, вы все будете об этом знать", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина представила партнерам план победы, реальной альтернативы которому пока нет.

США уже в ближайшее время могут дать свой фидбек по плану победы.

"Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - подчеркнул Зеленский.